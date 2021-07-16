LGBTİ+ danışmanı Can Candan Boğaziçi Üniversitesi'nden kovuldu! Candan, rektörün kendi kendisine görüş vermesini istedi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı öğretim görevlisi kadrosunda yer alan Can Candan'ın üniversitedeki görevine son verildiği öğrenildi.
CAN CANDAN'IN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Sabah'ın aktardığına göre, Can Candan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi hedef aldı ve "Naci İnci Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş" şeklinde bir tweet attı.
KADROSU REKTÖRLÜKTE BULUNUYOR
Ancak Can Candan'ın talebi yasal bir talep değil. Can Candan'ın kadrosu rektörlük bünyesinde olduğundan herhangi bir fakülte veya yüksekokula görüş sorulması kanunen mümkün değil. Rektörün kendi kendisine görüş vermesi mantık dışı ve kanunlara aykırı.
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