LGBTİ+ danışmanı Can Candan Boğaziçi Üniversitesi'nden kovuldu! Candan, rektörün kendi kendisine görüş vermesini istedi

Ancak Can Candan'ın talebi yasal bir talep değil. Can Candan'ın kadrosu rektörlük bünyesinde olduğundan herhangi bir fakülte veya yüksekokula görüş sorulması kanunen mümkün değil. Rektörün kendi kendisine görüş vermesi mantık dışı ve kanunlara aykırı.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU VE BÜTÜN YAYINLARI İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU