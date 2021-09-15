Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırına duvar açıklaması: 242 km daha ekleyeceğiz

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu'nun açıklamlarından satır başları şöyle:

Türkiye Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Bir takım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

462 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüştür.



Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER iletişim merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir. İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi.



Suriye'nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır.



İRAN İLE MÜZAKERELER

2017'de Iğdır'da duvarları oluşturmaya başladık. Sonrasında Ağrı'da toplam 159 kilometre duvar yapıldı. İran ile yaptığımız müzakereler de başarılı bir sonuca ulaşan bir süreçtir.

Şimdi Hakkari sınırımızda 20 kilometreyi kış başlamadan bitirmeyi planlıyoruz.

Buradan bir haber daha vermek istiyorum, Van sınırının İran'da kalan 242 km'lik bölümünü de başlatıyoruz. Doğuda İran sınırlarımızda şu ana kadar yaptığımız 221 km'ye bir 242 km daha ekleyeceğiz ve bitirmiş olacağız. Böylece İran sınırımızın büyük bir bölümünü bitirmiş olacağız.



Yaslarımız tıkır tıkır işliyor, geri göndermek dahil.



3 milyon 711 kişi geçici koruma statüsündedir.



ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ GÖÇMEN SAYISI

Gönüllü olarak geri dönen Suriyeli ise 462 bin 26 kişidir.



ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENEN GÖÇMEN SAYISI

2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir.



Türkiye 2016'dan bu yana 283 bin 709'unu kendi ülkelerine yollamıştır.



104 bin 947 düzensiz göçmen ülkerine geri gönderilmeyi beklemekte ve takip edilmektedirler.