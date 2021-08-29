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    • Yaşam
    • 29.08.2021 08:48
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    • 29.08.2021 08:54
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci akademisyen Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesajlar attı

    Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen Ahmet Kaplan isimli öğrenci, üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesajlar attı. Öğrenci mesajlarında "Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum,, ..beni bırakırsan seni öldürürüm" ifadeler kullandı. Öğrencisinin tacizinden kurtulamayan Doktor Özselçuk, koruma kararı aldırdığı öğrencisine dava da açtı.

    Öğrenciden akademisyene taciz

    Ahmet Kaplan isimli 29 yaşındaki öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyordu. Bunun için geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm başkanı olan Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a ulaştı.

    Özselçuk, öğrenciye yardımcı olmaya çalışırken iddiaya göre Kaplan, Özselçuk'u rahatsız etmeye başladı. Müştekinin kendisini yardımcısına yönlendirmesine rağmen ısrarla müşteki ile görüşmeye çalışan Kaplan, randevusuz olarak doktorun odasına ve yanına gitmeye başladı.

    ÖĞRENCİ TACİZİ
    Bununla da yetinmeyen Kaplan, telefonla arayarak, mailler göndererek genç kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde "Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum,, ..beni bırakırsan seni öldürürüm " vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu.

        KORUMA KARARI ALDIRDI
        İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özselçuk, kendisine mailler atarak rahatsız v e taciz eden Ahmet Kaplan'ın kendisine yaklaşmamasını iletişim araçları kullanarak rahatsız etmemesini istedi.

        Aile Mahkemesi, doktorun talebini kabul etti. Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen genç adam, Ceren Özselçuk'a yaklaşamayacak, iletişim araçlarını kullanarak rahatsız edemeyecek.

        Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararı sonrası genç adam hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ahmet Kaplan'ın, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ile 'Cinsel Taciz ve Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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        Haberler Yaşam Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci akademisyen Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesajlar attı
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