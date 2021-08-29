Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci akademisyen Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesajlar attı

ÖĞRENCİ TACİZİ

Bununla da yetinmeyen Kaplan, telefonla arayarak, mailler göndererek genç kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde "Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum,, ..beni bırakırsan seni öldürürüm " vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu.