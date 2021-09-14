CHP içindeki hakim güç PKK devleti kurmak için mi çalışıyor? 10 Aralık Hareketi nedir, kimlerden oluşuyor, amaçları ne?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın bugünkü, "Megri megri ve Doğu Masası" başlıklı yazısı şöyle:
Kamuoyunda pek duyulmadı ama CHP, Kürtlerden daha fazla oy alabilmek amacıyla "Doğu Masası" kurdu. Oluşumun başında Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nu seçtiren ekibin başındaki Oğuz Kaan Salıcı var.
Salıcı için "10 Aralık Hareketi ile birlikte CHP'yi ele geçirdi" iddiası zaten bir süredir dile getiriliyordu. Şu anda CHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Salıcı, "Doğu Masası" fikrinin de 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıktığını belirtiyor.
Geçen hafta Salıcı ve beraberindeki CHP heyetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri ve Mesud Barzani ile görüşmesini de bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Ancak Salıcı'nın önerisiyle hayata geçirildiği söylenen başka bir önemli çalışma daha var. O da "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" adı altındaki yapılanma. Salıcı, bu yapılanmanın Türkiye, İran, Irak CHPve Suriye'yi kapsadığını söylüyor. Peki, Ortadoğu'da bunca ülke varken sadece bu dört ülkenin seçilme sebebi aynı zamanda Kürt nüfusu barındırmaları mı yoksa Ortadoğu sadece komşularımızdan ibaret mi sayılıyor?