CIA ajanı dedikleri Barzani ailesine heyet gönderdiler! CHP'nin yeni dostu Barzani ailesi mi?

Geçtiğimiz günlerde CHP heyeti herhangi bir devlet sıfatı bulunmadan Irak'ın kuzeyindeki Barzani ailesini ziyaret etmişti. CHP'den Erbil'de gerçekleşen görüşmelerle ilgili bilgi verilmezken terörün siyasi ayağı HDP ile kirli ittifaka girmekten geri durmayan partinin "yeni dostunun" KDP ve Barzani ailesi mi olduğu merak ediliyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür daha önce Barzani ve hareketini "CIA ajanı" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan'ın kitabına dikkat çekti.
CIA AJANI DEDİKLERİ BARZANİ'YE HEYET GÖNDERİYOR
Övür yazısında, "Şimdi dönüp bugüne bakalım. O gün Irak Kürtlerini CIA ajanı olarak niteleyen Özkan ve partisi CHP, bugün hem aynı ABD'nin PYD'yi silahlandırmasına ses çıkarmıyor, Kılıçdaroğlu tehlike bile görmüyor, hem de kalkıp dün CIA ajanı dedikleri Barzani'ye heyet gönderiyor." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Kılıçdaroğlu CHP'si uzun zamandır açık bir siyaset ortaya koymadan, klasik CHP çizgisinin tam tersi bir siyaset izliyor. Başından beri FETÖ gölgesinin düştüğü bir siyaset bu. Militan ulusalcı-Atatürkçü siyasi aktörleri tek tek elimine eden, liberalsol- muhafazakâr siyasi aktörlere kucak açan, HDP üzerinden jakoben solcu Kürtlerle kapalı kapılar arasında ittifak yapan bir siyasi çizgi bu. Buna CHP denir mi bilemem ama şimdi buna muhafazakâr-milliyetçi Kürtler de ekleniyor.