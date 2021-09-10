CIA ajanı dedikleri Barzani ailesine heyet gönderdiler! CHP'nin yeni dostu Barzani ailesi mi?



Şimdiki bu CHP, bu kez HDP'yle gizli kapaklı ittifak ilişkisini bir yana bırakırsak dün aşağıladığı, "CIA ajanı" diye suçladığı "Barzani" ile görüşüyor.

"CIA ajanlığı meselesi de nereden çıktı?" demeyin, onun müellifi de tipik bir CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan...

Özkan yıllar önce Barzani ve hareketini "CIA ajanı" olarak nitelemiş ve "CIA Kürtleri, Kürt Devletinin Gizli Tarihi" isimli bir kitap yazmıştı.

2004'te yazılan o kitap şu tespiti yapıyordu:

"Türkiye savaş nedeni saydığı bir oluşumla karşı karşıya: Kürt devleti. Bu nokta, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin de düğümlendiği yer. Bu düğüm ya Türkiye'nin kırılıp dökülmesi ya da yeni bir dünyada kendine yer aramasıyla çözüm bulacak. Çünkü Irak savaşı sonrasında Amerika artık Türkiye'nin sınır komşusu..."

Asıl tehlikeye de şöyle dikkat çekiyordu: