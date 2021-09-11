Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 09:41
    ABONE OL

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ şüphelisiyle ittifak kurmasının tek bir anlamı var

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun (önceki soyadı Karabulut) 22 Mayıs 2010'dan bu yana sürdürdüğü liderlik serüveni başarısızlıklarla dolu. Tek başına Başkan Erdoğan'ın karşısında sönük olduğunu bilen ve son çare olarak dostlarına sığınan Kılıçdaroğlu, onları küstürmemek için çok tehlikeli adımlar atıyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den FETÖ şüphelisi Meral Akşener'e kadar uzanan bu dostlar, ABD'nin kurmak istediği terör devleti için 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek kuvvet veriyor. Ana muhalefet liderinin siyasi söylemlerini birer birer anlatan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kılıçdaroğlu'nun PKK devletine hizmet ettiğini yazdı. Haberin detayları...

    Kılıçdaroğlu’nun güneydeki dostları

    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü, "Yeni başlayanlar için" başlıklı yazısı şöyle:

    "Kılıçdaroğlu tek başına kazanamayacağını biliyor.

    CHP'nin oylarının öldür Allah yüzde 25'ten yukarı çıkmayacağını da biliyor.

    İP, SP ve diğer bazı minik partilerle de olacak iş değil bu...

    Tek umudu HDP desteği.

    İşte bu yüzden onlarla arasını hoş tutmaya bakıyor.

    İkide bir "dostlarımız" deyip durması da bu yüzden.

    Dostlar, Meral Hanım, Temel Reis falan değil. Onlar "aksesuvar"...

    "Dostlarla geleceği inşa edeceğiz" demek, "Ayrılıkçı Kürtlere hoşgörüyle bakacağım" demek.

    Orduyu Suriye, Irak, Libya gibi yerlerden çekecek.

    PKK/YPG de gemi azıya alacak.

    Bunun için, tıpkı 15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ'nün yaptığı gibi "yurtta sulh cihanda sulh" ayağına yatacak.

    "Bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız" demiş...

    Ne demek bu?

    Herhalde "Filistin halkına elimizi uzatacağız" demek değil.

    Azeri-Ermeni savaşına "karışmamayı" önerenler herhalde o konuda da kutup yıldızlığı yapacak değiller.

    Eee? İran'a mı örnek olacak Mısır'a mı?

    Yunanistan'la mı sarılıp öpüşecekler?

    Yoksa "tek kutuplu Ortadoğu" hayalleri mi kuruyor?

    Bunun bir tek anlamı var: Kürt halkından söz ediyor.

    Ayrılmak isteyen Kürt politikacılarına nasıl bir yıldızlık?

    Onların isteklerini kabul ederek tabii.

    Artık bilmem hendek kazmak, bilmem "özyönetim", bilmem özerklik!

    Bu arada bol bol da savuruyor.

    "Öyle bir Türkiye olmalı ki gençler her yeni çıkan telefonu rahatlıkla alabilmeliler.."

    Gençler iPhone Pro 12 istiyorlar.

    Aşağısı kurtarmıyor.

    Hediyesi 18 bin papel.

    Ne yapacak?..."

    YAZININ TAMAMI

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı’ndaki çatırdamanın nedeni ne?
    Haberler Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ şüphelisiyle ittifak kurmasının tek bir anlamı var
        SON DAKİKA