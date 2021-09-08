CHP'den Barzani görüşmesine ilişkin gülünç savunma: "Irak'taki Türkmen kardeşlerimiz için görüştük"

Türkiye'nin terör sorununu bitirmek amacıyla geçmiş dönemlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmelerini eleştiren CHP, kendiyle çelişerek Erbil'e bir heyet gönderdi. CHP'nin Erbil'e ziyareti tepkilerin odağındayken partiden trajikomik bir savunma geldi.







"TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN GİTTİK"

CHP heyetinin başkanlık eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Yurt dışında yaşayan akrabalarımız ile bu diyalogla bu anlayışın temel direklerinden biridir. Bu nedenle akrabalarımızla konuşmayı ve konuşanın birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğümüz için Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde, Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.









Salıcı, "Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamu oyununda duymasını istediği talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde Türkiye'den devlet yada özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastaneye ihtiyaçları var. Hastane talepleri çok önemli ve öncelikli. Bölgenin kalkınması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için üniversite talepleri var. Üniversite eğitimi almak isteyen gençler bölge ülkelerine dağılmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.







TÜRKMENLER ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ

CHP'nin tepkilerin ardından yaptığı savunma tutmadı. Sosyal medyada CHP'li Salıcı'ya tepki gösteren vatandaşlar, "100 yıllık Irak Türkmenleri bugün mü aklınıza geldi?" yorumunda bulundu.