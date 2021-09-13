Sayısal Loto sonuçları 2021: Sayısal loto hangi ile çıktı? 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 212 milyon...

13 Eylül Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı oyunseverler tarafından merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 212 milyon TL'yi aştı. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte tahlilliler belirleniyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto hangi ile çıktı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül millipiyangoonline sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da açıklandı. Dileyenler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edebiliyor. Sonuçlar ise Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilmektedir.
13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu: 9 12 20 25 41 89 Joker: 76
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları ise şöyle;
Bir kolonda 90 numara vardır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenmelidir.
Bir ya da birden fazla kolon oynayabilirsiniz.
Tek kolon ücreti de 3 TL'dir.