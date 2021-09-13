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    • 14.09.2021 09:10
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    Sayısal Loto sonuçları 2021: Sayısal loto hangi ile çıktı? 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 212 milyon...

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı 13 Eylül itibariyle devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri ile binlerce kişi büyük ikramiyeler kazanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanması sonrası sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden açıklanmaktadır. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? Sayısal loto hangi ile çıktı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto sonuçları son dakika 2021: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül millipiyangoonline sorgulama ekranı!

    13 Eylül Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı oyunseverler tarafından merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 212 milyon TL'yi aştı. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte tahlilliler belirleniyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto hangi ile çıktı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Eylül millipiyangoonline sorgulama ekranı...

    ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da açıklandı. Dileyenler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edebiliyor. Sonuçlar ise Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilmektedir.

    13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu: 9 12 20 25 41 89 Joker: 76

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları ise şöyle;

    Bir kolonda 90 numara vardır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenmelidir.

    Bir ya da birden fazla kolon oynayabilirsiniz.

    Tek kolon ücreti de 3 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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