TOKİ'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Arnavutköy Projesi' iddialarına yalanlama

Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılmasıyla projeye başlanmışken CHP ve yandaşları projeyi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi Kanal İstanbul projesine karşı asılsız iddialarla algı yapmaya çalıştı.
CUMHURİYET'TEN İHALE YALANI
Cumhuriyet Gazetesi İBB Meclis üyesi Nadir Ataman'ın görüşlerini haberleştirerek projeyi hedef alırken "Kanal İstanbul projesi ihalesi tamamlanmadan TOKİ, konut ihalesine çıktı" başlığıyla algı içerikli bir haber yayınladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kanal İstanbul üzerinden "Arnavutköy Sosyal Konut Projesi"ni hedef alan açıklamalar yaptı.
İMAMOĞLU İDDİALARI SÜRDÜRDÜ
İmamoğlu, "TOKİ, alelacele bir şov yaptı. Ya şey diyorum, her bakanlık kanalla ilgili 'Ben şunu yaptım tarzında, vardır ya ilkokul öğrencilerinin mutlu olma anı' böyle bir çaba içerisinde. 'Biz de bunu yaptık kanalla ilgili'. Birisine bir kişiye sempatik görünme çabası içerisinde kanal mevzusunu kullanma girişimi diye görüyorum bunu. Bir konut projesi hazırlamışlar. Hala içinde parselasyon işlemlerini bile tamamlamamışlar. Varsayalım ki doğru bir iş yapıyorlar. Mülkiyet, parselasyon, plan uygulamaları devreye alınmamış. Kaldı ki davalar var. Yani planla ilgili davalar var. Bakın biz projeyi milyonlarca insana soruyoruz. Ya siz İstanbul'a 2 milyon insanı yerleştirmek için acele ediyorsunuz. İstanbul'un böyle bir şeye tahammülü yok ve İstanbul'un hiçbir kurumuna sormuyorsunuz. İstanbul'un en ana kurumu İBB'ye sormuyorsunuz." iddiasında bulundu.