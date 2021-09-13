TOKİ'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Arnavutköy Projesi' iddialarına yalanlama

"TÜM ŞARTLAR YERİNE GETİRİLEREK İHALE GERÇEKLEŞECEKTİR"

Tüm şartların yerine getirilerek ihalenin yapılacağının vurgulandığı yazılı açıklamada, "Bazı gazeteler Arnavutköy sosyal konut projesi sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını iddia ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu TOKİ'nin şov yaptığı ve ihale yapılmadığı açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İMAMOĞLU'NA 'ŞOV' YANITI

Yani TOKİ şov değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır. Böyle derdi olmayan sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır. Pandemi süreci dâhil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İBB Başkanı'nın açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.