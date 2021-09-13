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    • 13.09.2021 18:14
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    • 13.09.2021 18:14
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İdlib'de ve Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

    Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.


    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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