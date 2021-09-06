"Tarafsız basın" naraları atan muhalefetin yandaş takım kurma çabası

Muhalefetin "tarafsız gazetecilik" söylemleri lafta kaldı. Gerek parti liderleri, gerekse 2023 için adaylık hedefi olan belediye başkanları kendi yandaş medya kuruluşlarını yaratma ve mevcut medya kuruluşlarını kendi safına çekmeye başladı.



AKŞENER YENİ ŞAKŞAKÇILARIYLA

2023 seçimleri öncesi CHP lideriyle ters düşen İP lideri Meral Akşener, medya ayağında kendi göbeğini kendi kesme peşinde. Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığında sorun yaşadığı bilinen Meral Akşener, hamlesini yaparak CHP yandaşı gazetecileri safına çekmeye başladı.







Filenin Sultanları'na destek için Belgrad'a giden Akşener'in yanındaki iki isim dikkat çekti: İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya!



Yıllarca birçok gazeteciyi "hükümete yakın" diyerek linç eden iki ismin İP lideri Akşener'le samimi pozlar vermesi ve bu pozları sosyal medyada kasıtlı olarak dolaşıma sokması, "taraflarını seçtiler" yorumlarına neden oldu.







Gazeteci ismail Saymaz, manidar pozları "İyi Parti lideri Meral Akşener ile Filenin Sultanları'nın son maçını izlemek ve voleybolcularımıza destek vermek için Sırbistan yolundayız" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.



İsmail küçükkaya ise fotoğrafı "Filenin cesur ve harika kızlarına destek olmak üzere maça gidiyoruz." ifadeleriyle paylaştı.







İMAMOĞLU ODA TV'Yİ BESLİYOR

2023 hesapları içerisinde olan bir diğer isim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ODA TV ve çeşitli haber sitelerini fonlamayı seçti. Sıklıkla İmamoğlu güzellemesi yapan ODA TV; yaptığı haberler neticesinde pastadan büyük bir pay aldı. Son zamanlarda ODA TV'ye yapılan ödemelerin arttığı konuşuluyor.







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