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    Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadelerine yer verildi.

    Teröre ve teröriste geçit yok!

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi.



    Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.



    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
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