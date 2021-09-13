Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/GvEko9zflF