CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde 'herkesin başkanı olacağını' beyan ederek eşitlik vurgusu yapmıştı. CHP'li adaylar, kamu mallarının siyasi emellerle kullanılmaması gerektiğini de savunarak propaganda amacıyla herkesin istifadesine sunulması gereken araçların tek bir görüş için kullanılmaması gerektiğini belirtmişti. Söylediğiyle yaptığı hiçbir zaman birbirini tutmayan memleket muhalifi CHP, yine tükürdüğünü yaladı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yaptığı metrolarda, Kanal İstanbul'a karşı görüntüler yayınlatarak kara propagandaya girişti.

Türkiye'nin menfaatine olan tüm projelere karşı çıkan CHP, doğal olarak Kanal İstanbul projesini de desteklemiyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilim ve akıl" diyerek, bilimsel verilerle örtüşmeyen yanlış deliller ve rasyonel olmayan tartışmalarla kuru muhalefet yaptığı Kanal İstanbul projesi, ana muhalefetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

METROLARDA PROPAGANDA

İmamoğlu'nun yaptırmamak için adeta ant içtiği Kanal İstanbul projesine ilişkin kara propaganda, metrolardaki ekranlara kadar girdi... Modyo TV'nin hazırladığı metrolardaki reklam ve haber kuşaklarında, Kanal İstanbul hakkında akılalmaz ifadelerin kullanıldığı görülüyor. İşte o görüntü:

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya ve çeşitli internet portallarında çok sayıda vatandaş, CHP'li İmamoğlu'nun bu pişkinlik kokan hareketine karşı çıktı. Bir kullanıcı, "Halka, herkese eşit hizmet diye gelen bizim Ekrem, kendi fikrini, siyasetini İstanbul halkına İBB reklam panoları üzerinden dayatıyor" ifadesini kullanırken, bir diğer vatandaş, "Bu adam açık net provokatördür. Belediye hükümete karşı propaganda yürütüyor, hem de kamu malıyla. Basitler alkışlaya dursun." diye yazdı.