CHP'li Tuncay Özkan'a soruyoruz: Değişen "CIA ajanı" dediğin Mesut Barzani mi yoksa CHP mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya geldi.





CHP'nin bu görüşmesi siyasi ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce "Barzani'nin ayağında gidildi, Şivan Perwer türkü söyledi; gözyaşları sel oldu. Gezi'de ölen fidanlarımıza bir damla bile akmayan gözyaşları!" tweeti atmasına rağmen heyetini Barzani'nin ayağına göndererek tükürdüğünü yaladı.







"CIA AJANLARI" DEDİKLERİYLE NE KONUŞTULAR?

Öte yandan görüşmeye ilişkin bir detay daha gözlerden kaçmadı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "CIA Kürtleri - Kürt Devletinin Gizli Tarihi" kitabında Barzani ailesine ve Kürtlere ilişkin dikkat çeken "tespitlerde" bulunmuştu. Özkan, kitabında Mesut Barzani başta olmak üzere Kürtler'i birer "CIA ajanı" olarak gösteriyordu.



CHP'nin daha önce "CIA ajanları" olarak tanımladığı ekibe ziyaret gerçekleştirmesi, sahtekar siyasi tutumunu açığa çıkardı. Söz konusu ziyaret, sosyal medyada "Değişen CIA ajanları mı yoksa CHP mi?" sorularına neden oldu.







TUNCAY ÖZKAN KİTABINI O SÖZLERLE TANITMIŞTI:

CHP'li Tuncay Özkan, "CIA Kürtleri - Kürt Devletinin Gizli Tarihi" adlı kitabını şu sözlerle tanıtmıştı:



Türkiye savaş nedeni saydığı bir oluşumla karşı karşıya: Kürt devleti. Bu nokta, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin de düğümlendiği yer. Bu düğüm ya Türkiye 'nin kırılıp dökülmesi ya da yeni bir dünyada kendine yer aramasıyla çözüm bulacak.

Çünkü Irak savaşı sonrasında Amerika artık Türkiye'nin sınır komşusu. Türkiye'de, kavramlar ve argümanlar yerine duygularla konuşmak geleneği vardır. Eğitim ve bilgi eksikliğinin bir sonucudur bu. İşte bu kitap, oluşmakta olan Kürt devletiyle ilgili olarak son 50 yılda yapılanları kavram ve argüman olarak açıklama amacıyla kaleme alındı. Bu nedenle çok önemli bazı belge ve bilgilere yer verdim.

Amacım, Türkiye hatta Amerika açısından tarihî önem taşıyan bu kavşakta okurumu bilgiyle buluşturmaktır.