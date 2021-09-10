Millet İttifakı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun perdelemeye çalıştığı kriz artık çuvala sığmıyor!





BEN DİLİNE TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu son zamanlarda paylaştığı videolarda sürekli "ben" dilini kullanmasından dolayı eleştirdi. Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız... Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" dedi.