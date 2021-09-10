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    • 10.09.2021 15:16
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    Millet İttifakı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun perdelemeye çalıştığı kriz artık çuvala sığmıyor!

    Siyaset bir süredir CHP ve İP arasında patlak veren krizi konuşuyor. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerini örtmeye çalıştığı kriz nasıl başladı? İP’i CHP’nin hangi politikaları rahatsız etti? İttifak ortaklarını karşı karşıya getiren gelişmeler neler? Taraflar birbirlerine hangi sözlerle rest çekti? İşte detaylar...

    Kriz artık çuvala sığmıyor!

    Millet İttifakı'nda mızrak artık çuvala sığmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaymış gibi propaganda yapması ve ittifak ortaklarından bağımsız vaatlerde bulunması krizi de beraberinde getirdi. Liderler muhalefete yakın yayın organları üzerinden "sorun yok" mesajı verip krizi perdelemeye çalışsa da partinin yetkili isimleri tehlikeye dikkat çekmekten geri durmuyor.



    "İTTİFAK SAĞLA ZEMİNDE GİTMEZSE BOZULUR"
    CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı bir TV programında Millet İttifakı'nın geleceğine dair konuştu. CHP'li Atıcı "İdeojik bir ayrılık var ittifak sağla zeminde gitmezse bozulur" dedi. İYİ Parti'den gelen eleştiriler için ise "Bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" dedi.



    "BİR ARADA DURMASI ZATEN ÇOK KOLAY DEĞİL"
    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İhtiyaçtan bir ittifak doğdu. Yoksa İP'in, Saadet'in, bizim, sol partilerin, dışarıdan belki HDP'nin bir arada durması zaten çok kolay değil. Ama bundan kim kaçarsa, kim bozarsa seçmeni kendi partisini cezalandırır" dedi.



    BEN DİLİNE TEPKİ
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu son zamanlarda paylaştığı videolarda sürekli "ben" dilini kullanmasından dolayı eleştirdi. Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız... Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" dedi.



        "BİZİ DE GÖZETİN"
        İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere manidar uyarılarda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini "çok fazla gözetmedikleri" imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.

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