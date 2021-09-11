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    • 11.09.2021 09:34
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    Amerika'nın tahliyelerine 'kızamık' engeli!

    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasıyla bölgeden çekilen Amerika kendi birlikleri ve vatandaşlarını tahliye etti. ABD Başkanı Biden 50 bin Afgan mültecinin Amerika'ya tahliye edileceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada tahliyelerin durdurulduğu aktarıldı. Beyaz Saray, ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

    Amerika’nın tahliyelerine ’kızamık’ engeli!

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    DURDURULDU

    Afganistan'dan tahliye edilen kişileri ABD'ye getiren uçuşlara ilişkin Psaki, "ABD, bu uçuşları CDC'nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD'ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

    "AŞI YAPICAĞIZ"

    Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC'nin ABD'ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti.

        ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

        AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER
        ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

        Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

        Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

        Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

            Ülkeler misyonlarında çalışanları ve vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etmişti.

            Havalimanında akılalmaz görüntüler oluşurken, tahliye uçağına binemeyen 2 Afgan'ın uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştığı ve uçaktan düşerek yere çakıldığı anlar dehşete düşürdü.

            O anların uçak içinden çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Washington Post uçak olayı ile ilgili dikkat çeken bir haber servis etti.
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