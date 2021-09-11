Son dakika: TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı

Kaza, Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DTZ 867 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracı kullanan E. Bora henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.