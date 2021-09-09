CHP'nin Erbil'deki Barzani ailesinin ayağına koşmasının arka planı

"Ne var bunda?" diyebilirsiniz. O kadar basit değil. CHP bu zamana kadar Barzani ile kim görüşmüşse onlara ağız dolusu her türlü hakareti yağdırmıştı. Şimdi tüm bu söylemi bir kenara bırakmışlar. Eleştirdikleri işi kendileri yapıyorlar. Ben de gerçekten merak ediyorum. CHP neden fikir değiştirmiş?

Normal şartlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde siyasi konjonktür her ne olursa olsun muhalefet partileri, yurtdışı geziler yapıp bu tür görüşmeler yapma ihtiyacı pek duymaz. Hele de kendi ülkesiyle krizli ilişkiler yaşadığı bilinen ülkelere yapılabilecek böylesi ziyaretler ciddi eleştirilere tabi tutulur.