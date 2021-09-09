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    • 09.09.2021 11:25
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    CHP'nin Erbil'deki Barzani ailesinin ayağına koşmasının arka planı

    Geçtiğimiz günlerde CHP heyeti herhangi bir devlet sıfatı bulunmadan Irak'ın kuzeyindeki Barzani ailesini ziyaret etmişti. CHP'den Türkiye kamuoyuna IKBY'li yöneticilerle Erbil'de gerçekleşen görüşmeler ile ilgili net bilgi de sunulmamıştı. Kapalı kapılar altında hangi pazarlıkların döndüğü tahmin edilse de henüz bilinmiyor. CHP'ye verilen görevi sorgulayan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın yapılmak isteneni açıklayarak, "Eğer öyleyse, ülkede seçim kazanmak adına HDP ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen CHP, şimdi de Barzani desteğini yokluyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    CHP, PKK, YPG ve Barzani ailesi...

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyetinin Barzani ailesiyle bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. PKK/PYD/YPG'nin siyasi kanadı HDP ile iş birliği geliştiren Millet İttifakı bileşeni CHP'ye ne gibi bir görev verildi?

    Ziyaretin perde arkasını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü, "Tuhaf ziyaretler dizisi" başlıklı yazısı şöyle:

    "CHP'den bir heyet, Kuzey Irak'ta Barzani'yi ziyarete gitmiş. Kendileri konuya dair Türkiye'de pek açıklama yapmadılar. Ne görüştüklerini duymadık. Neden böyle bir ziyarete ihtiyaç duyduklarını da bilmiyoruz.

    "Ne var bunda?" diyebilirsiniz. O kadar basit değil. CHP bu zamana kadar Barzani ile kim görüşmüşse onlara ağız dolusu her türlü hakareti yağdırmıştı. Şimdi tüm bu söylemi bir kenara bırakmışlar. Eleştirdikleri işi kendileri yapıyorlar. Ben de gerçekten merak ediyorum. CHP neden fikir değiştirmiş?

    Normal şartlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde siyasi konjonktür her ne olursa olsun muhalefet partileri, yurtdışı geziler yapıp bu tür görüşmeler yapma ihtiyacı pek duymaz. Hele de kendi ülkesiyle krizli ilişkiler yaşadığı bilinen ülkelere yapılabilecek böylesi ziyaretler ciddi eleştirilere tabi tutulur.

        Eğer gerçekten ortada bir görüşme ihtiyacı varsa, yine gelişmiş ülkelerde, bu tür toplantılara gidenler, ülkenin dışişleriyle bunu koordineli biçimde yapar ki, o ziyaretlerden ülke çıkarları zarar görmesin. Çünkü ortada bir devlet politikası vardır ve muhalifler memnun olmasa bile bir çatlak görüntüsü vermemek adına dikkatli davranırlar. Hem ziyaret öncesinde hem ziyaret sonrasında toplumu ve gerekli kurumları bilgilendirirler. Ama gördüğüm kadarıyla CHP heyeti, ne devlet kurumlarını ne de toplumu bilgilendirmeyle ilgileniyor. Bu ciddi bir sıkıntıdır.

        NE GÖRÜŞTÜLER? NEDEN GÖRÜŞTÜLER?

        Dahası bu ziyaret esnasında neler konuşulduğunu bilmediğimiz için doğal olarak aklımıza türlü türlü kötü senaryolar geliyor. İki tanesinden kısaca bahsedelim. Birincisi, CHP Barzani ile yaptığı bu görüşme çerçevesinde Kürt oylarını kendine çekmeye mi çalışmaktadır? Eğer öyleyse, ülkede seçim kazanmak adına HDP ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen CHP, şimdi de Barzani desteğini yokluyor diyebiliriz.

        İkinci ihtimal ise daha can sıkıcı. CHP, Türkiye'nin hassas veya krizli ilişkilere sahip olduğu yabancı aktörlerle görüşmeye dair özel bir heves gösteriyor. Malumunuz olduğu gibi daha önce Esad ve Sisi gibi aktörleri ziyaret etmişlerdi. Şimdi de Barzani'yi ziyaret ediyorlar. Aynı CHP'nin Libya'da Hafter'i destekleyen açıklamalarına şahitlik ettik. Karabağ Harekâtı sırasında da Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan bir dil kullanmışlardı. Suriye'de zaten PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini de açıkladılar.

        Bütün bunlar bir bütün olarak ele alındığında...

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