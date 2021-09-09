CHP'nin Erbil'deki Barzani ailesinin ayağına koşmasının arka planı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyetinin Barzani ailesiyle bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. PKK/PYD/YPG'nin siyasi kanadı HDP ile iş birliği geliştiren Millet İttifakı bileşeni CHP'ye ne gibi bir görev verildi?
Ziyaretin perde arkasını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü, "Tuhaf ziyaretler dizisi" başlıklı yazısı şöyle:
"CHP'den bir heyet, Kuzey Irak'ta Barzani'yi ziyarete gitmiş. Kendileri konuya dair Türkiye'de pek açıklama yapmadılar. Ne görüştüklerini duymadık. Neden böyle bir ziyarete ihtiyaç duyduklarını da bilmiyoruz.
"Ne var bunda?" diyebilirsiniz. O kadar basit değil. CHP bu zamana kadar Barzani ile kim görüşmüşse onlara ağız dolusu her türlü hakareti yağdırmıştı. Şimdi tüm bu söylemi bir kenara bırakmışlar. Eleştirdikleri işi kendileri yapıyorlar. Ben de gerçekten merak ediyorum. CHP neden fikir değiştirmiş?
Normal şartlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde siyasi konjonktür her ne olursa olsun muhalefet partileri, yurtdışı geziler yapıp bu tür görüşmeler yapma ihtiyacı pek duymaz. Hele de kendi ülkesiyle krizli ilişkiler yaşadığı bilinen ülkelere yapılabilecek böylesi ziyaretler ciddi eleştirilere tabi tutulur.