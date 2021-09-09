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    • 09.09.2021 11:31
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'ye gidecek

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan ayrıca, BM Genel Merkezi karşısında inşa edilen Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.

    Erdoğan ABD’ye gidecek

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

    BM GENEL KURULU'NA KATILACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.

    YENİ TÜRKEVİ BİNASI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK
    Ayıca Başkan Erdoğan ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.

    TÜRK MOTİFLERİ YER ALIYOR
    Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edilen 35 katlı gökdelenin yerinde 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu yer alıyordu.

    Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan gökdelen şeklinde 20 bin metrekare alana sahip. 71 metre yükseklikteki yapıda yer alan Türk motifleri göz dolduruyor.

        YANINDA BM BİNASI VAR
        Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Türkevinin yanında Birleşmiş Milletler (BM) binası, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği bulunuyor.

        TOPLANTI, SERGİ SALONLARI VE LOJMANLAR VAR
        Yeni Türkevi'nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak. Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

        ÇEVRE DOSTU
        Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Bina, Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınmıştı.
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