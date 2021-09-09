SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'ye gidecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
BM GENEL KURULU'NA KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
YENİ TÜRKEVİ BİNASI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK
Ayıca Başkan Erdoğan ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.
TÜRK MOTİFLERİ YER ALIYOR
Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak inşa edilen 35 katlı gökdelenin yerinde 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu yer alıyordu.
Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtan gökdelen şeklinde 20 bin metrekare alana sahip. 71 metre yükseklikteki yapıda yer alan Türk motifleri göz dolduruyor.