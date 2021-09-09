SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'ye gidecek

TOPLANTI, SERGİ SALONLARI VE LOJMANLAR VAR

Yeni Türkevi'nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak. Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.