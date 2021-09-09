İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Samsun'da sert Netanyahu tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sohbet ettiği esnaflardan biri, 'Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?'' sorusunu yöneltince, Akşener ''Ama benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın.'' cevabını vermekle yetindi.

''CUMHURBAŞKANIMIZI NEDEN NETANYAHU'YA BENZETTİNİZ''

AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, Akşener'e ''Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?'' diye sordu. Vatandaş, "Ben bu soruyu soruyorum, belki de linç edileceğim ama burada garantörüm Meral Akşener'dir. Ben size oy vermek istiyorum, belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız. Gittiğiniz yerlerde hep bir linç ve kaos ortamı oluşturuluyor." diye ekledi.