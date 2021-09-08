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    • 08.09.2021 12:02
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    SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu'ndan İBB'ye 'U' logosu tepkisi: Kimse emek hırsızlığı yapmasın

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, İstanbul'da bakanlığın yaptığı metrolarda logonun "M" yerine "U" olarak değiştirildiğinin duyurdu. Bu durumu hazmedemeyen CHP'li İBB ise gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, tepkilere karşılık "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" diye konuştu.

    CHP’nin ’U’ logosu tepkisine Bakan’dan cevap

    Bakan Karaismailoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilomboyu'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

    "BİZ YAPTIĞIMIZ METROLARIN İSMİNİ 'U' YAPIYORUZ"
    Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında 'U' harfli tabela kullanılmasına ilişkin, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi.

    "ALGI OPERASYONLARI YAPAN BİR YÖNETİM VAR"
    Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" diye konuştu.

    "HİÇ İŞ YAPMADAN ALGI OPERASYONLARI YAPAN BİR İBB VAR"
    Bakan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

    "O LOGOLAR YENİ DEĞİL"
    'U' harfli tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" diye konuştu. Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin anımsatılması üzerine "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?
    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği günden itibaren vatandaşa merhem olacak bir projeye imza atmazken AK Parti döneminde temeli atılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan projeleri kendileri yapmış gibi yansıttı.

    İBB 'İstanbul'a en çok metro yapılan' dönem diyerek PR çalışması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş bir hamle geldi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı.

    Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaştı.

    Karaismailoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda da "İstanbul metrolarında U devri. İnşaatı devam eden; 7 Yeni Hat, 103,3 Km" dedi.

    İBB TEDİRGİN OLDU
    Bakanlığın hamlesinden tedirgin olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadelerini kullanarak 'hizmet ayrıştırmak' iddiasında bulundu.

        KORKMAYA GEREK YOK İSTANBUL'A KİMİN HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLSUN
        Ongun'un iddiasına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar 'Korkmaya gerek yok. İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun" diyerek madde madde yanıt verdi.

        Coşar Ongun'a şu ifadelerle yanıt verdi:
        Murat Bey, ben size tane tane anlatayım.

        1- Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz.

        2- AK Parti döneminde yapılan hizmetleri işletmeyi bile beceremediniz!

        İSTANBULLU OTOBÜS İTMEKTEN HELAK OLDU
        3- Toplu ulaşımı çökerttiniz! İstanbullu otobüs itmekten helak oldu.

        Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor. Aksi halde, daha önce defalarca yaptığınız gibi AK Parti hizmetlerini kendiniz yapmış gibi bir video çekip yayarsınız!

        İSRAF YAPAN SİZSİNİZ
        Tabela değişimleri israf demeye başlamışsınız, asıl israf sürekli yolda kalan İETT otobüslerinin bakımı için nereye verildiği belli olmayan 2 milyar TL, değişen tabelaların masrafıyla bu 2 milyar TL karşılaştıralamaz, denizde damla kalır.

        Bir de İSTANBUL'A KİMİN HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLSUN! KORKMAYA GEREK YOK

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        CHP’nin ’U’ logosu tepkisine Bakan’dan cevap
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu'ndan İBB'ye 'U' logosu tepkisi: Kimse emek hırsızlığı yapmasın
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