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    • 08.09.2021 12:38
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    Başkan Erdoğan'dan "enerji yatırımı" müjdesi: Hız kesmeden devam edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız” dedi.

    Başkan Erdoğan’dan enerji yatırımı müjdesi

    Türkiye son yıllarda bağımsız enerji yolunda attığı stratejik adımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Başkan Erdoğan, yapılan atılımlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" dedi.

    Erdoğan açıklamasında, "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız" dedi. Ayrıca, 31 bin 436 megavat kurulu güç olduğunu, 735 adet hidroelektrik santrali ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu belirtti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan "enerji yatırımı" müjdesi: Hız kesmeden devam edecek
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