İETT’nin kazalarını görmezden gelen Murat Ongun’un tek bildiği tweet atmak

TABLOLAR HER ŞEYİ AÇIKLIYOR

Sosyal medyada ise Murat Ongun'a karşı tepkiler devam ediyor. 'En çok metroyu biz yaptık' yalanıyla tweet atan Ongun'a en güzel cevabı tablolar veriyor. 2019 ve 2021 yıllarına bakıldığında resmi rakamlar her şeyi ortaya koyuyor.