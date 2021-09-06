İETT’nin kazalarını görmezden gelen Murat Ongun’un tek bildiği tweet atmak

2019 yılından itibaren CHP'li İBB'de bitmek bilmeyen bir başarısızlık hadiseleri yaşanıyor. Milyonlarca İstanbullu yıllarca kötü yönetilen belediyeciliğe karşı çileden çıkmış durumda. Ekrem İmamoğlu sürekli tatillere giderken sağ kolu İBB Sözcüsü Murat Ongun da tweet atmaktan öteye gidemiyor.
BU İŞLER TWEET'LE OLMUYOR
Yıllardır metrobüs ve metrolarda yaşanan problemler artarak devam ederken, başarısızlıkları görmezden gelen İBB yönetimi neredeyse 'hayal' dünyasında yaşıyor. AK Parti yönetiminde tıkır tıkır işleyen sistemi bozan CHP'li İBB, sorunlar karşısında çaresiz kalıyor.
Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu metro simgesinin değiştirilmesini hedef alan Murat Ongun büyük bir tepkiyle karşılaştı. Olmayan hizmetin sadece PR'ını yapan Murat Ongun, yapılan hizmetlere köstek oluyor.