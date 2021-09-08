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    • 08.09.2021 11:38
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    Son dakika: Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, terör örgütlerinin başını ezmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    13 PKK/YPG’li terörist cehenneme paketlendi

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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