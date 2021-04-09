2015'ten 2019'a kadar kesintisiz hizmet veren serada üretimin bizzat CHP'li İBB Başkanı tarafından durdurulduğu öğrenildi. Metruk halde bırakılan sera 2 yıl sonra ancak açılabildi.
Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış." dedi.
Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde, çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesi hazırlandı. Kemerburgaz'da yapımına başlanan proje 18 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışla hizmete başladı.