CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! A Haber'i hedef alan Murat Ongun gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a ve İstanbulluya yazık etmeye devam ediyor...
Göreve geldikleri 2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan, aksine umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.
İŞBİLMEZLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti. Bu gelişmelerin akabinde İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.