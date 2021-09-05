CHP'li İBB işbilmezliğini yalan ve algılarla perdeliyor! A Haber'i hedef alan Murat Ongun gerçek ortaya çıkınca rezil oldu...





ONGUN'UN YALANCI OLDUĞU TESCİLLENDİ

Ancak Murat Ongun'un yalanı çok geçmeden ortaya çıktı...



Ongun'un A Haber'in çektiği görüntülerde yer alan ve "hurdaya ayrılan metrobüsler" diye servis ettiği araçların İETT otobüsü olduğu anlaşıldı. Bahsi geçen metrobüslerin ise Phileas marka olduğu ve İBB yönetiminin CHP'ye devri sırasında aktif olarak çalıştığı öğrenildi.



Phileas metrobüslerinin bahsedildiği gibi garajda yatmadığının anlaşılması üzerine pişkince A Haber'i hedef gösteren Murat Ongun'un ne kadar kolay yalan söyleyediği bir kez daha tescillendi.