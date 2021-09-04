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    • 04.09.2021 16:24
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    İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç 2021?

    İOKBS Bursluluk sınavını kazanma yolları öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS (PYBS) sınavı için puan hesaplama yapan öğrenciler sınıflarına göre taban puanlarının kaç olduğunu merak edip araştırıyor. Sınavda başarılı olmak için ter döken binlerce öğrenci bursluluk sınavının kaç puanla kazanıldığını sorgulamaya başladı. 5,6,7,8,9,10,11. sınıfların katılıdığı sınavda adaylar sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtlayacaklar. Peki, Bursluluk taban puanı kaç? Bursluluk kaç puanla kazanılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bursluluk kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS puan hesaplama!

    PYBS bursluluk sınavının kaç puanla kazanılacağı sınava katılan binlerce öğrenci tarafından merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için gerekli olan puan ve net hakkında öğrenciler gerekli bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Bu sınavda aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de burs imkanından yararlanılamıyor. Peki, PYBS (bursluluk) kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen detaylar!

    BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

    a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

    ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

    d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

    e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

    f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

    g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

    ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

    ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

    BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

    Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

    Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

    Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

    Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

    2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

        BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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