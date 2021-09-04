Bursluluk taban-tavan puanları boş kontenjanlar! İOKBS puan hesaplama 2021! 2021 İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar?

2021 İOKBS bursluluk sınavı taban tavan puanları boş kontenjan! 2021 bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Sınava giriş yapacak binlere öğrenci taban tavan puanları ve boş kontenjanlar hakkında araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri giriş yapıyor. Her sene düzenlenen bursluluk sınavları özellikle düşük bütçeli ailelerin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülüyor. Peki, 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk puanları kaç? İşte konu hakkında detaylar!
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı geçen yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir. Her sene sınav sürecine ilişkin tüm şartlar adaylara duyurulmaktadır.
MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.
Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.
Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.