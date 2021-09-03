Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 03.09.2021 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 15:59
    ABONE OL

    Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül'de hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB...

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri uygulanıyor. Bu kapsamda her hafta olduğu gibi bu hafta da önümüzdeki hafta sonu hangi sınavların olduğu sıkça araştırılıyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül'de hangi sınavlar var? İşte 2021-2021 ÖSYM, MEB sınav takvimi...

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül’de hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB...

    Geçtiğimiz hafta 29 Ağustos Pazar günü 2021-YÖKDİL/2 sınavı uygulanmıştı. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlar bu hafta da devam ediyor. Vatandaşlar hafta sonunun yaklaşmasıyla 4 ve 5 Ağustos Cumartesi ve Pazar günler hangi sınavların olacağını merak ediyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül'de hangi sınavlar var? Bu hafta sonu MEB tarafından 2 sınav uygulanacak. İşte detaylar..

    BU HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?

    Bu hafta sonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki farklı sınav uygulanacak.

    4-5 EYLÜL'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

    5 Eylül'de MEB tarafından düzenlenen AKS ve Bursluluk sınavları uygulanacak.

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    01.08.2021 10:15

    KPSS

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    07.08.2021 10:15

    KPSS

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

    08.08.2021 10:15

        KPSS

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

        15.08.2021 10:15

        KPSS

        2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        21.08.2021

        e-YDS

        (e-YDS 2021/11 İngilizce)

        29.08.2021 10:15

        2021-YÖKDİL/2

        19.09.2021

        2021-ALES/2

        21.11.2021

        2021-ALES/3

        12.12.2021

        İSG

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla baskın yaptı
        Haberler Eğitim Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül'de hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB...
            SON DAKİKA