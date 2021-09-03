Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül’de hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB...

Geçtiğimiz hafta 29 Ağustos Pazar günü 2021-YÖKDİL/2 sınavı uygulanmıştı. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlar bu hafta da devam ediyor. Vatandaşlar hafta sonunun yaklaşmasıyla 4 ve 5 Ağustos Cumartesi ve Pazar günler hangi sınavların olacağını merak ediyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı 2021? 4-5 Eylül'de hangi sınavlar var? Bu hafta sonu MEB tarafından 2 sınav uygulanacak. İşte detaylar..
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?
Bu hafta sonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki farklı sınav uygulanacak.
4-5 EYLÜL'DE HANGİ SINAVLAR VAR?
5 Eylül'de MEB tarafından düzenlenen AKS ve Bursluluk sınavları uygulanacak.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
01.08.2021 10:15
KPSS
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
07.08.2021 10:15
KPSS
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
08.08.2021 10:15