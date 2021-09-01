CHP'nin düşman kültürüne hayranlığı! İBB'nin 30 Ağustos töreninde vals yaptırması tepkilerin odağında

Yenikapı'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları programında, İBB personelinin vals gösterisi yapması kamuoyunun yoğun tepkisine neden oldu. Sosyal medyada CHP'nin düşman kültürüne öykünmesine karşı binlerce eleştirel tweet atıldı.

CHP'nin 30 Ağustos'un ruhuna uymayan bu davranışını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Kafalar çok karışık Atam" başlıklı yazısı şöyle:

İBB'nin 30 Ağustos törenlerinde sahnelediği vals gösterisi tartışılıyor.

Bir kesim "Kültürümüzde vals mi var, milli bayramda bu neyin kompleksi" diyerek eleştiriyor.

Diğerleriyse "İşte Türkiye'nin aydınlık yüzü" diye alkış tutuyor... Hatta zaman zaman Taliban'la eşdeğer tutacak kadar uçtukları Osmanlı'dan örnekler bile veriyorlar...

"Sultan Abdülaziz vals bestelemedi mi?" diye soruyorlar.

Bence sorun tercih edilen müziğin türü değil, zamanlaması.

Kutladığımız askeri bir zafer.

Yer, savaş meydanı...

Kan revan...



Dişe diş, kana kan mücadele...

15 Mart gibi...

Haliyle bu ruhta ve atmosferde Cumhuriyet devriminin başlıca sembolik göstergeleri arasında sayılan vals eğreti duruyor.

Kaldı ki Büyük Taarruz, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılışı için topyekûn bir seferberlik hali...

İmparatorluktan cumhuriyete geçmek için "modernizm talebiyle" hareket eden devrimcilerin kalkışması değil.

Bu, daha sonranın gündemi, tartışması.

Dolayısıyla, 29 Ekim baloları için vals belki de...

Hücum borusunun öttüğü, bir halkın, Başkumandan'ının liderliğinde işgalcilerin üzerine ölümüne yürüdüğü günün anmasına bence yakışan, sahne gerisinde tutulan zeybeklerin dizlerini yere vurmasıdır.

O da vardı demeyin...

İçine kısırdan Amerikan salatasına kadar 77 çeşit ürünün konduğu Ankara kumpiri mi bu?

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