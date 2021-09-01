CHP'li vekilin yeğenine baskılar sonucu böbreğini veren belediye işçisi kaderine terk edildi! Sağlığı elden gitti...

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nde şoför görünen ancak 9 yıldır işe gitmeyen Sefa Yörükoğlu'na böbrek arandı. Çalışanlara test yapıldı. Ufuk Coşkun yüzde yüz uyumlu çıktı.
UFUK COŞKUN - SEFA YÖRÜKOĞLU
İddiaya göre CHP'li vekil ile başkan yardımcısı, Coşkun'a nakil için para teklifi yaptı. O da böbreğini vermek zorunda kaldı. Ancak sözler tutulmayınca dava açtı.
CHP'LİLERDEN MOBİNG!
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Yeğenim" dediği Sefa Yörükoğlu için devreye girdi. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun, Coşkun'a nakil için mobing yaptığı iddia edildi.