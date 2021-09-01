CHP'li vekilin yeğenine baskılar sonucu böbreğini veren belediye işçisi kaderine terk edildi! Sağlığı elden gitti...



Ufuk Coşkun



SÖZLER HAVADA KALDI

"Yeğenimiz" dedikleri Sefa Yörükoğlu'na böbreğini vermesi için Coşkun'a ev, araba ve 200 bin TL vaat etti. Nakil olduktan sonra Coşkun'a verilen sözlerin hiç biri yerine getirilmedi. Operasyon sonrası kalp ve damar sorunu yaşayan Coşkun, belediyeden emekli edildi. Psikolojisi bozulan ve maddi sıkıntıları devam eden Coşkun, hepsini şikayet etti. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verdi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2020'de takipsizlik kararını kaldırdı. Yeniden yargı yolu açıldı.