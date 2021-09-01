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    CHP'li vekilin yeğenine baskılar sonucu böbreğini veren belediye işçisi kaderine terk edildi! Sağlığı elden gitti...

    Belediye işçisi Ufuk Coşkun, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın ‘yeğenim’ dediği şoför Sefa Yörükoğlu'na baskılar sonucu böbreğini verdi. Ancak Coşkun'a vaat edilen sözler yerine getirilmedi. Üstüne bir de sağlığı elden gitti. Kaderine terk edildi...

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    Böbrek ’Yeğen’

    Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nde şoför görünen ancak 9 yıldır işe gitmeyen Sefa Yörükoğlu'na böbrek arandı. Çalışanlara test yapıldı. Ufuk Coşkun yüzde yüz uyumlu çıktı.


    UFUK COŞKUN - SEFA YÖRÜKOĞLU

    İddiaya göre CHP'li vekil ile başkan yardımcısı, Coşkun'a nakil için para teklifi yaptı. O da böbreğini vermek zorunda kaldı. Ancak sözler tutulmayınca dava açtı.



    CHP'LİLERDEN MOBİNG!
    CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Yeğenim" dediği Sefa Yörükoğlu için devreye girdi. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun, Coşkun'a nakil için mobing yaptığı iddia edildi.



        PARA, ARABA VE DAİRE...
        Coşkun, nakil karşılığında araba, 200 bin TL ve daire sözüne kandı. Ancak hiçbirini alamadı.




        'ORGAN'İZE İŞLER!
        Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde bir böbrek skandalı yaşandı. İddiaya göre belediye şoförü Ufuk Coşkun (56), eşinden boşandıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşadı. Aynı belediyede şoför kadrosunda olan fakat 9 yıldır işe gelmeden maaş alan böbrek hastası Sefa Yörükoğlu'na Coşkun'un böbreği uyumlu çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan devreye girdi.


        Ufuk Coşkun

        SÖZLER HAVADA KALDI
        "Yeğenimiz" dedikleri Sefa Yörükoğlu'na böbreğini vermesi için Coşkun'a ev, araba ve 200 bin TL vaat etti. Nakil olduktan sonra Coşkun'a verilen sözlerin hiç biri yerine getirilmedi. Operasyon sonrası kalp ve damar sorunu yaşayan Coşkun, belediyeden emekli edildi. Psikolojisi bozulan ve maddi sıkıntıları devam eden Coşkun, hepsini şikayet etti. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verdi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2020'de takipsizlik kararını kaldırdı. Yeniden yargı yolu açıldı.



            Ufuk Coşkun çaresiz kaldı, Sefa Yörükoğlu hayata tutundu.



            CHP'li vekil ve başkan yardımcısı, belediye işçinin organını, yeğenlerine naklettirdi. Zavallı işçi, operasyon sonrası kaderini terk edildi.



            ÇIKAR İLİŞKİSİ OLMAMALI
            Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Organ Nakli Merkezi" sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dede, "Böbrek nakli yapılırken eşi, kardeşi, çocukları, annesi, babasının olmasına dikkat ediliyor. Gönüllü bağışı var ama hiçbir çıkar ilişkisinin olmaması lazım" dedi.



            TOLGA ÖZLÜ

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