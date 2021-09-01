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    • 01.09.2021 09:23
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    İstanbul'da Eylül ayı sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat

    Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün bazı illerimizde sağanak yağış görülecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağışlar ne zaman başlayacak? İşte son dakika raporuna göre yurt genelinde hava durumu.

    İstanbul’da Eylül ayı sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesibekleniyor.



        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 31
        İstanbul: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
        İzmir: Az bulutlu ve açık 32


        Adana: Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
        Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 31



        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


        Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
        Erzurum: Parçalı bulutlu 32
        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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