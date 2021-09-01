İstanbul’da Eylül ayı sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat



Adana: Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 31





Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28