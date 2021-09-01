aol.meb.gov.tr: Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!

Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL ek sınav sonuçları için günlerdir heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Peki, Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar!