aol.meb.gov.tr: Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!

Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL ek sınav sonuçları için günlerdir heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Peki, Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar!
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir açıklama gelmedi. Fakat bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında son sınavlar birlikte sonuçların 4 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.