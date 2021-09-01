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    aol.meb.gov.tr: Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!

    Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL ek sınav sonuçları için günlerdir heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık lisede eğitim gören ve ek sınava katılan öğrenciler gözünü MEB tarafından yapılacak son dakika açıklama çevirdi. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Peki, Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖL ek sınav sonuçları için günlerdir heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Peki, Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar!

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir açıklama gelmedi. Fakat bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında son sınavlar birlikte sonuçların 4 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

    AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    AÖL EK SINAV NEDİR?

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

        AÖL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi aracılığıyla okul bilgilerini kolayca takip edebiliyorlar.

        Ücret karşılığında hizmet veren Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS göndermesi yeterli oluyor.

        AÖL öğrencileri uygulama sayesinde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, ders seçim bilgisi, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine diploma gönderim bilgisine çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor.
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        Haberler Güncel aol.meb.gov.tr: Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!
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