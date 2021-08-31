CHP Gençlik Kolları'ndan çalıntı reklam filmi! Videodaki Emiralp Canikli'nin babasından tepki var: Yargıya gideceğiz

Samsun'da yaşayan ve babasıyla birlikte esnaflık yapan 21 yaşındaki Emiralp Canikli, 9 yıl önce henüz 12 yaşındayken koyu bir taraftarı olduğu Samsunspor ağır bir yenilgi alınca, gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise dönemin yayıncı kuruluşu tarafından kaydedildi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü daha sonra "Aşk 6 harflidir FUTBOL" başlığıyla yayınladı. CHP Samsun Gençlik Kolları ise 11 yıl sonra bu videoyu kırparak, izinsiz olarak "AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı.