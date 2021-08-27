FETÖ'cü firari Trabzon’daki saklandığı hücre evinde yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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