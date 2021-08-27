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    • 27.08.2021 09:14
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    FETÖ'cü firari Trabzon’daki saklandığı hücre evinde yakalandı

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme örgütün yurtlarında bölge sorumlusu olan, ByLock kullanıcısı, eskiden FETÖ’nün dershanelerinde görev yapan ve 4 yıldır aranan örgüt mensubu Veysel Akova’yı Yomra ilçesinde saklandığı hücre evinde operasyonla yakalandı. Haberin detayları...

    FETÖ’cü firari kıskıvrak yakalandı

    Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 4 yıldır aranan, örgütün yurtlarında bölge sorumlusu olan, ByLock kullanıcısı ve eskiden FETÖ'nün dershanelerinde çalıştığı öğrenilen 33 yaşındaki Veysel Akova, Yomra ilçesindeki saklandığı hücre evinde Terörle mücadele ekiplerince yakalandı.

    4 YILDIR ARANIYOR

    Sabah'ın aktardığına göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube ekiplerinin uzun zamandır yaptıkları çalışmalar neticesinde 2017 yılından beri aranan örgüt mensubu Veysel Akova'yı, Yomra ilçesindeki bir hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğüne getirilen örgüt üyesi Veysel Akova, Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

    Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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