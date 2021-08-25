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    • 25.08.2021 12:43
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    Mülteci botlarını batıran Yunanistan FETÖ'cülere yardım etti! Tekne arıza yapınca Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı

    Ege'de mülteci botlarını batırmaya çalışan Yunanistan, konu FETÖ'cüler olunca adeta iyilik meleği kesildi. 8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekneleri arıza yapan teröristlere Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı. Girit Adası’na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ’cülerin kimlikleri ise açıklanmadı. FETÖ'cülere kuçak açan Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan mültecilere ateş açtı. Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

    Yunanistan FETÖ’cülere iyilik meleği oldu

    Türkiye'den bindikleri 14 metrelik yelkenli tekne ile Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan ve Girit adası açıklarında tekneleri bozulan 8 FETÖ'cü terörist, Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.

    FETÖ üyelerinin Girit Adası açıklarında teknelerinin bozulması üzerine Yunan balıkçılar tarafından kurtarılarak Sout-Soura Limanı'na çekildiği öğrenildi.

    Yunan Sahil Güvenliği tarafından Girit Adası'na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ'cülerin kimlikleri ise açıklanmadı.

    MÜLTECİLERE ATEŞ AÇTILAR
    Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

        İddialara göre, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu.

        Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        9 BİN SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

        15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeci askerler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ militanı Yunanistan'a kaçtı. Ege Denizi üzerinden botlara binen FETÖ'cülerin bu ülkeye sığınma talebinde bulunmalarının yanı sıra, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçişi de yine Yunanistan üzerinden sağlandı. Onlarca FETÖ'cüye kucak açan Yunanistan, son 3 yılda Türkiye'den botlarla ve Trakya'dan sınırı geçerek kaçan yaklaşık 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Ülkeye son 3 yılda siyasi sığınma talebinde bulunan 9 bin FETÖ'cü olduğu ifade ediliyor. 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Yunanistan 2018'e kadar 679 kişinin başvurusunu reddederek Türkiye'ye iade etti.

            BAŞVURUNUN ARDINDAN SERBESTLER

            Türkiye'den sığınma başvurusunda bulunan FETÖ'cüler, ülkeye girdikten sonra genellikle serbest bırakılıyor. Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cüler çoğunlukla mülakatlara gelmiyor. Yunanistan üzerinde başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gidiliyor. Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı, bu rakamlar 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınıyla birlikte geçtiğimiz yıl yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi azalma yaşandığı ifade ediliyor.
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