Mülteci botlarını batıran Yunanistan FETÖ'cülere yardım etti! Tekne arıza yapınca Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı

Türkiye'den bindikleri 14 metrelik yelkenli tekne ile Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan ve Girit adası açıklarında tekneleri bozulan 8 FETÖ'cü terörist, Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.
FETÖ üyelerinin Girit Adası açıklarında teknelerinin bozulması üzerine Yunan balıkçılar tarafından kurtarılarak Sout-Soura Limanı'na çekildiği öğrenildi.
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Girit Adası'na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ'cülerin kimlikleri ise açıklanmadı.