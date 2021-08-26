FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı

O dönem "paralel" olarak nitelendirilen FETÖ'cülere destek verdiği için gururlu olan Hazinedar devamlı teröristbaşı Fetullah Gülen'i ve FETÖ'yü övüyordu.

2015 yılında yine benzer bir etkinliğe katılan Hazinedar, teröristbaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'cüler için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız. Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim" demişti.

CHP'Lİ HAZİNEDAR'DAN FETÖ'CÜLERE: KATILMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM