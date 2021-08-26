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    • 26.08.2021 13:10
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    FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı

    FETÖ'nün 2014'te hükümeti yıkmak için gerçekleştirdiği 17/25 Aralık polis - yargı darbe girişiminden sonra teröristbaşı Fetullah Gülen için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız" diyen CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı. Murat Hazinedar, 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    FETÖ bağlantılı Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce yolsuzluk ve FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti'ye geçti.

    Özlem Hazinedar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görüntülendi.

    İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018'de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesini, FETÖ bağlantısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırmıştı.

        Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Beşiktaş Belediyesi'nde büyük bir vurgun çarkı kurulduğu ve Hazinedar ile Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin malvarlıklarında açıklayamadıkları artışlar olduğu vurgulanmıştı.

        2015''TE TERÖRİSTBAŞI GÜLEN VE FETÖ'CÜLERE ÖVGÜLER DİZDİ!

        Görev yaptığı 2014 ile 2018 arasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan Murat Hazinedar devamlı FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerine katılmıştı.

        O dönem "paralel" olarak nitelendirilen FETÖ'cülere destek verdiği için gururlu olan Hazinedar devamlı teröristbaşı Fetullah Gülen'i ve FETÖ'yü övüyordu.

        2015 yılında yine benzer bir etkinliğe katılan Hazinedar, teröristbaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'cüler için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız. Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim" demişti.

        CHP'Lİ HAZİNEDAR'DAN FETÖ'CÜLERE: KATILMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

            Firari elebaşlarından Mustafa Yeşil'in başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerini kaçırmayan Murat Hazinedar, FETÖ'nün Türkiye'ye ve seçilmiş iktidara yaptığı saldırıların zirve yaptığı Temmuz 2014 yılında katıldığı bir iftar programından sonra sosyal medyada şu paylaşımlarda bulundu:

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