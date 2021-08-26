FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce yolsuzluk ve FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti'ye geçti.
Özlem Hazinedar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018'de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesini, FETÖ bağlantısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırmıştı.