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    • 27.08.2021 09:18
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    İETT vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ

    Yolda kalan, durağa dalan, refüje çıkan, yolcunun kafasına reklam panosu düşen İETT otobüsü haberleri henüz tazeliğini korurken bu sabah bir İETT skandalı daha yaşandı. Cevizlibağ'da hararet yapan İETT otobüsü yolcuları mağdur etti. Üst üste yaşanan sorunlar sonrası İETT yönetimi sorgulannmaya başlandı.

    İETT vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ

    İstanbul'da son zamanlarda toplu taşıma yolcuları yolda kalıyor, bozulan otobüsü tamir ediyor, hatta otobüs itiyor. Üst üste yaşanan skandallar henüz tazeliğini korurken İstanbullu bu sabaha da çileyle başladı.

    Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ




    YİNE OTOBÜS ARIZASI YİNE MAĞDURİYET
    İstanbul Cevizlibağ'da hararet yapan bir otobüs durmak zorunda kaldı. Arızalı otobüsün yolcuları mağdur oldu, işe gidenler işine geç kaldı.



    Bir vatandaş mağduriyetini "'Çok güzel olacak diyorlardı' ya. Durum belli oluyor. Yollar güzel, arabalar güzel. Ama yapan yok. Her şey güzel, ama adı sadece 'güzel olacak'." sözleriyle dile getirdi.

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    İETT vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ
    Haberler Güncel İETT vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ
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