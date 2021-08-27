İETT vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ

İstanbul'da son zamanlarda toplu taşıma yolcuları yolda kalıyor, bozulan otobüsü tamir ediyor, hatta otobüs itiyor. Üst üste yaşanan skandallar henüz tazeliğini korurken İstanbullu bu sabaha da çileyle başladı.

Çilenin adresi bu kez Cevizlibağ







YİNE OTOBÜS ARIZASI YİNE MAĞDURİYET

İstanbul Cevizlibağ'da hararet yapan bir otobüs durmak zorunda kaldı. Arızalı otobüsün yolcuları mağdur oldu, işe gidenler işine geç kaldı.







Bir vatandaş mağduriyetini "'Çok güzel olacak diyorlardı' ya. Durum belli oluyor. Yollar güzel, arabalar güzel. Ama yapan yok. Her şey güzel, ama adı sadece 'güzel olacak'." sözleriyle dile getirdi.