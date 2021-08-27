SON DAKİKA: Kabil Havalimanı'nı Türkiye işletebilir! Afganistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini 6 yıldır sağlayan Türk askerinin tahliyesine yönelik kararın alınmasının ardından ilk uçak Türkiye'ye geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personelinin ülkede hızlı değişen dengeleri doğru analiz ederek Ankara'ya anlık bilgilendirme yaptığı ve son gelişmeler ışığında 'realist' unsurların değerlendirilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliyelerin başladığı öğrenildi.
ABD, İngiltere ve bölge ülkelerinin yanında Afganistan'daki tüm aktörlerle temas kuran Ankara, her ihtimali göz önüne alarak gerekli hazırlıkları yaptı. Tahliye olasılığına yönelik çalışmaların da son bir haftada yoğunlaştığı bilgisine ulaşıldı.
AKSAKLIK YAŞANMADI
Tevdi edilen her görevde olduğu gibi Kabil Havalimanı güvenliğini de başarıyla sağlayan Türk askerinin tahliyesinde 'Koca Yusuf' olarak bilinen A-400M tipi ağır nakliye uçakları görev yapıyor. Vatandaşların tahliye sürecinde olduğu gibi Mehmetçik'in yurda dönüşünde de Pakistan, Tacikistan gibi bölge ülkeleriyle işbirliği yapıldı.