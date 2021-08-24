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    • 24.08.2021 12:28
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    • 24.08.2021 12:44
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    Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iltica iftirasına çok sert tepki gösterdi

    Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iftirasına sert tepki gösterdi. Haberin detayları...

    Bakab Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddialarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin muhalefetinin böyle bir yanlışa düşmemesi gerektiğini ifade etti.

    BBC SİLDİ AMA ALINTILAYAN KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER SİLEMEDİ

    Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    "BBC hatasını anladı, tweetini sildi fakat o BBC'nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor.

    Böyle bir şey hiç görüşülmedi, konuşulmadı. Son derece gerçek dışı, yalan bir haberdi.

    "BİN 61 TÜRK VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİK"

    Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları.

    Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var."

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