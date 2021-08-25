BBC'nin defalarca yalanlanan haberine tutunan CHP'de Özgür Özel'den pes dedirten "özür" açıklaması!

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacak" dediğini öne sürdü.

Wallece'nin yazısında, Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade yer almamasına rağmen, İngiliz medyası, "İngiltere, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" diyerek asılsız gelişmeyi kamuoyuna servis etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberin servis edilen kurum tarafından özür dilenerek düzeltilmesine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın 'açıklama yapmasını' isteyerek, asılsız ithamlara arka çıktı.

İYİ PARTİ'Lİ DERVİŞOĞLU: ZAMAN ZAMAN MEDYADAN YANLIŞ BİLGİLER EDİNEBİLİYORUZ

Konuya ilişkin TBMM'de yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu, "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz" diyerek savundu.





CHP'Lİ ÖZEL'DEN YÜZSÜZ AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLEYECEKSE EDİTÖR DİLESİN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret ederek, "Özür dilemeliler" açıklamasına değindi.

Özel, özür dilemelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Özür dilemeye davet edecekseniz BBC'nin editörünü davet edin" dedi.