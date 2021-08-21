CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm gerekçesiyle Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nın yıkımına karar verildi.
MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI
İBB ekipleri, Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan ve deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nın yıkımının durdurulmasına yönelik karara rağmen parkta yıkıma devam ediyor. İBB yetkililerinin, gazetecilerin çekim yapmasına izin vermediği öğrenildi.
İŞTE O MAHKEME KARARI
Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Parkı" isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.
Sabah'ın haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.
PARKIN YIKIMI DURDURULDU, TARAFLARA 30 GÜN SÜRE TANINDI
İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan ve deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nın yıkımının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme; yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.
PARKIN YIKIMINI DURDURMAK İÇİN EYLEM BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkacağına yönelik duyumlar üzerine vatandaşlar 18 Ağustos Salı günü yeniden eyleme başladı. Parka çadırlarını kuran vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Mahallelerinde bulunan parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutan vatandaşlar, İBB tarafından önceki gün gerçekleştirilen yıkıma büyük tepki gösterdiler.
Parkın içerisinde bulunan ağaçların ve tüm alanın ekipler tarafından yıkılması sonrası parkın son hali drone ile havadan da görüntülendi. Mahalle sakinleri bu kararın durdurulmasını ve parkın yeniden yapılmasını talep etti.