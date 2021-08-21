CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda





"DEPREM KONAKLAMA ALANI OLARAK BU PARKI BİZE GERİ VERSİNLER"

Bir deprem olsa nereye gideceklerini bilemediklerini dile getiren mahalle sakini Ayşe Topçu, "50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün burada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçları, her şeyi iki dakikada söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Küçücük bir park yapmışlar. Sitelerin içerisine girecek o park. Hangi site bizi alacak o parka? İstanbul'da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Çok güzel hazırlık yapıyorlar. Buraya hep bina yapacaklar. Benim istediğim deprem konaklama alanı olarak bu parkı halka geri versinler. Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun içlerine mi, binaların içine mi gideceğiz? Nerede konaklayacağız? " diye konuştu.