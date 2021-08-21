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    • 21.08.2021 10:58
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    CHP'li İBB mahkeme kararına rağmen Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yerle bir etti! Vatandaşlar isyanda

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı vatandaşların tepkisine neden oldu. Yıkılan parkın son hali drone ile havadan görüntülendi. Mahalle sakini Ayşe Topçu, "Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?“ ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulmasına rağmen İBB görevlilerinin "tebligat gönderilmediği" gerekçesiyle yıkımı sürdürdüğü görüldü.

    Gençlik Parkı’nın yıkımına vatandaşlardan tepki

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm gerekçesiyle Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nın yıkımına karar verildi.

    MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI
    İBB ekipleri, Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan ve deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nın yıkımının durdurulmasına yönelik karara rağmen parkta yıkıma devam ediyor. İBB yetkililerinin, gazetecilerin çekim yapmasına izin vermediği öğrenildi.

    İŞTE O MAHKEME KARARI
    Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Parkı" isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.

    Sabah'ın haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.

    PARKIN YIKIMI DURDURULDU, TARAFLARA 30 GÜN SÜRE TANINDI
    İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan ve deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nın yıkımının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme; yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.


    PARKIN YIKIMINI DURDURMAK İÇİN EYLEM BAŞLADI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkacağına yönelik duyumlar üzerine vatandaşlar 18 Ağustos Salı günü yeniden eyleme başladı. Parka çadırlarını kuran vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Mahallelerinde bulunan parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutan vatandaşlar, İBB tarafından önceki gün gerçekleştirilen yıkıma büyük tepki gösterdiler.


    Parkın içerisinde bulunan ağaçların ve tüm alanın ekipler tarafından yıkılması sonrası parkın son hali drone ile havadan da görüntülendi. Mahalle sakinleri bu kararın durdurulmasını ve parkın yeniden yapılmasını talep etti.



        "DEPREM KONAKLAMA ALANI OLARAK BU PARKI BİZE GERİ VERSİNLER"
        Bir deprem olsa nereye gideceklerini bilemediklerini dile getiren mahalle sakini Ayşe Topçu, "50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün burada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçları, her şeyi iki dakikada söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Küçücük bir park yapmışlar. Sitelerin içerisine girecek o park. Hangi site bizi alacak o parka? İstanbul'da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Çok güzel hazırlık yapıyorlar. Buraya hep bina yapacaklar. Benim istediğim deprem konaklama alanı olarak bu parkı halka geri versinler. Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun içlerine mi, binaların içine mi gideceğiz? Nerede konaklayacağız? " diye konuştu.



        "TAKSİM PARKINDA ÜÇ TANE AĞAÇ YIKILACAK DİYE AYAĞA KALKTILAR, NEREDE ONLAR?"
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Topçu, "Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy cumhurbaşkanım. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama duyan yok bizi. Herkes çekilmiş kenara siz ne yaparsanız yapın diyor. Bize anca eylem yapın diyorlar. Ben bir arabayı durdurmaya kalktım; araba üzerime geldi iki yerden kolum kırıldı. Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.



        "SALGIN DÖNEMİNDE İNSANLARI İÇ İÇE SOKTULAR"
        Bir umut parklarının yeniden yapılmalarını beklediklerini söyleyen Sultan Aşık, "Bir umut bekliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun oynadığı alanı elimizden aldılar. Biz kentsel dönüşüme bir şey demiyoruz. En önemlisi park deprem toplanma alanıydı. Yapı konutlar depreme dayanıklı değil diyerek yıktılar ve toplanma alanını içine dahil ettiler. Onun yerine koydukları park küçücük bir park. Site yapacağız diyerek sitenin ucuna park koydular. Sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün 10 hane gittik.

            İnsanlar iç içe. Salgın döneminde insanları iç içe soktular. Hiç hoş olmadı. Büyüklere de sesleniyoruz. 2 gün eylem yaptık. Bütün gün parktaydık. Telef oldu insanlar. Çoğu da köydeydi. İnsanların köyde olmasını fırsat bildiler. Onu da değerlendirip bu hale getirdiler" dedi.

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