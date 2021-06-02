İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi alanına dahil ettiği Gençlik Parkı'nın, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olduğu ortaya çıktı. Deprem toplanma alanları üzerinden sürekli manipülatif açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem toplanma alanlarının sayısını artıracağız" iddiasında bulunmuştu.
PARKTA NÖBET VAR
Ancak göreve geldikten sonra Silivri'deki mezarlığı deprem toplanma alanı olarak göstermesinin ardından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nı, KİPTAŞ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesine dahil ederek imara açtı. Mahallelinin haftalardır süren protestosuna rağmen geri adım atmayan İBB'nin CHP'li yönetimi, parktaki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı yazılı tabelayı yerinden söktü, parkın aydınlatmasını sağlayan ışıklandırmanın elektriklerini kesti. Mahalleli ise buna tepki olarak kendilerinin yaptığı ahşap tabelayı parkın girişine yerleştirdi. Projektörlerle parkı aydınlattı.
İKİ KURUMDA DA TESCİLLİ
İBB yönetimi 28 Ocak'ta İstanbul'da belirlediği deprem toplanma alanlarını "http://sehirharitasi. ibb.gov.tr" adresi üzerinden vatandaşa sundu. AFAD ise e-devlet üzerinden mahalle ve sokaklardaki en yakın toplanma alanlarını gösteren sistemi hizmete koydu. Her iki kurumdan yapılan sorgulamada da Gençlik Parkı'nın deprem toplanma alanı olduğu görüldü. İBB yönetiminin parkı imara açma kararına mahalleli de büyük tepki gösterdi.