CHP'li İBB çocukları bile isyan ettirdi: Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz

SABAH, yeşil alanlarının yıkılmasını istemeyen ve kendilerine söz hakkı tanınmayan mahalle sakinleriyle konuştu. Mahalleli Tuncay Cömert, "Bu bölgede çocukların oynayacağı tek bir oyun alanı var. O da burası" diye konuştu. 10 yaşındaki Kıraç Şahin ise "Bu parkı kentsel dönüşüm için yıkıyorlar. Biz bu parkın yıkılmasını istemiyoruz. Bu parkta oyunlar oynuyoruz. Buradaki ağaçları kesecekler, genç ağaçlar ölecek. Yerine beton dökecekler. O yüzden biz parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Oyuncaklarımı veririm, parkımı vermem" dedi.