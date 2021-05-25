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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na "parkımızı vermiyoruz" protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurarak onunla konuşmak istedi. İmamoğlu vatandaşların sorununu dinlemek yerine kaçmayı seçti, konvoyu kalabalığın arasına dalınca arbede çıktı. İP'li Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde önce Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetip sonra Rize'ye gidince tepkiyle karşılaşmış ve mağdur edebiyatı yapmaya kalkışmıştı.

25.05.2021 13:31 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:45
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na parkımızı vermiyoruz protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.


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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na parkımızı vermiyoruz protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

BİR KADIN DÜŞEREK YARALANDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na parkımızı vermiyoruz protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na parkımızı vermiyoruz protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına yöneldi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na parkımızı vermiyoruz protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı

Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.