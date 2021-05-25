İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na "parkımızı vermiyoruz" protestosu! Vatandaşları yok sayıp kaçınca ortalık karıştı
Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurarak onunla konuşmak istedi. İmamoğlu vatandaşların sorununu dinlemek yerine kaçmayı seçti, konvoyu kalabalığın arasına dalınca arbede çıktı. İP'li Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde önce Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetip sonra Rize'ye gidince tepkiyle karşılaşmış ve mağdur edebiyatı yapmaya kalkışmıştı.
25.05.2021 13:31
- Son Güncelleme: 25.05.2021 13:45