Bozkurt'ta ikiz dram! 83 milyonu gözyaşı seline boğdular

Ramazan Yücel ve İzzet Özdoğan, aynı semtte dünyaya geldi.
İkisi de kendileri gibi Bozkurt'lu Arzu ve Reyhan'la evlendi.
Tüp ikizlerle sevindi. Anneler ve çocukları memlekette aldıkları komşu dairelere yerleşti.
Fakat işte o bina 4 yavruyla birlikte sele gitti. İkiz kader iki aileyi de perişan etti.
30 SANTİMETREDE 2.5 SAAT BOYUNCA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER
Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı köyü de selin ardından sular altında kaldı. Genelde bir ve iki katlı evlerin bulunduğu yerleşim yerinde, suyun boyutu yaklaşık olarak 3-4 metrelere kadar yükseldi. Çiğdem Yıldıran ve 85 yaşındaki annesi Saniye Kurkan, buzdolabının üzerine su ile tavan arasındaki 30 santimetre boşlukta kafalarını tutarak hayatta kaldı. O dehşet anlarını Nursal Yıldıran anlattı: "Eşim ve kayınvalidem Saniye Kurkan evin antresinde mahsur kaldı.
Sular 3 metreye kadar yükseldi. Tavanla su arasında 30 santimetre bir boşluk kalmıştı. Eşyalar suyla beraber havalanırken, kayınvalidem ve eşim ayaklarının altına buzdolabını alarak tavana doğru kafalarını çıkarttılar. Eve tekrar girmeyi denedim ama su seviyesi yüksek olduğu için kayınvalidem ve eşime ulaşamadık. 2.5 saat sonra su seviyesi yavaş yavaş alçalmaya başlayınca eve yaklaşabildim. Göğsüme kadar olan suyun içinde gidip mutfak camını kırdım ve eşim ile kayınvalidemi kurtardım. Bu bir mucizeydi. MEVLÜT HASGÜL.