Bozkurt'ta ikiz dram! 83 milyonu gözyaşı seline boğdular

Sular 3 metreye kadar yükseldi. Tavanla su arasında 30 santimetre bir boşluk kalmıştı. Eşyalar suyla beraber havalanırken, kayınvalidem ve eşim ayaklarının altına buzdolabını alarak tavana doğru kafalarını çıkarttılar. Eve tekrar girmeyi denedim ama su seviyesi yüksek olduğu için kayınvalidem ve eşime ulaşamadık. 2.5 saat sonra su seviyesi yavaş yavaş alçalmaya başlayınca eve yaklaşabildim. Göğsüme kadar olan suyun içinde gidip mutfak camını kırdım ve eşim ile kayınvalidemi kurtardım. Bu bir mucizeydi. MEVLÜT HASGÜL.