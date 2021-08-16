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Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi Sinop'ta

Sel bölgesinde kullanılacak iş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

AA
16.08.2021 21:34 - Son Güncelleme: 16.08.2021 21:55
Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi Sinop’ta

TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.

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Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi Sinop’ta

Türkeli'de çıkarma gemisini ellerinde ay yıldızlı bayrakla karşılayanlar arasındaki Mehmet Yıldırım, "Mutluyum bu şekilde hizmet olduğu için. Devlet, millet hep burada." ifadelerini kullandı.

Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi Sinop’ta

İş makinesi operatörü Dursun İpek, çıkarma gemisiyle yardım götürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bozkurt ve Abana'daki felaketlerden ötürü oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi Sinop’ta

Oradaki yaraları elimizden geldiğince sarmaya çalıştık. Şu an ülkemizin tüm belediye ve imkanlarıyla birlikte Sinop Türkeli ilçesine yardıma gidiyoruz." diye konuştu.

Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çıkarma gemisi Sinop’ta
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