Türk bayraklarıyla karşılandı! İş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi Sinop'ta
Sel bölgesinde kullanılacak iş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
16.08.2021 21:34
- Son Güncelleme: 16.08.2021 21:55
TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.
Türkeli'de çıkarma gemisini ellerinde ay yıldızlı bayrakla karşılayanlar arasındaki Mehmet Yıldırım, "Mutluyum bu şekilde hizmet olduğu için. Devlet, millet hep burada." ifadelerini kullandı.