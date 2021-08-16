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    • 16.08.2021 17:42
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    SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi! Çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu

    Son dakika haberi... Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde dere yatağındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı da çökmüştü. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise binanın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturma kapsamında müteahhidin mal varlığına da el konuldu.

    DHA
    O müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu

    Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu.

    GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
    İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
    Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

        GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi! Çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu
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