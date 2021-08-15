SON DAKİKA: Batı Karadeniz'de sel felaketi | 77 kişi hayatını kaybetti! Bakan açıkladı: Toplam destek 30 milyon TL oldu

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bugüne kadar Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 77 kişi için de kayıp ihbarı yapıldı.
İŞTE SAAT SAAT BATI KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ...
SAAT 20.38 ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 77 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
SAAT 19.26 CAN KAYBI 74'E YÜKSELDİ
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
SAAT 17.30 CAN KAYBI 72 OLDU
AFAD sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini duyurdu. Kastamonu'da 60 Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
SAAT 16.50 GÖZALTINA ALINAN MÜTEAHHİDİN MALVARLIĞINA TEDBİR
Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.
SAAT 14.26 KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 71'E YÜKSELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.
SAAT 14.15 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdikleri toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu bildirdi.
Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini belirterek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu." bilgisini verdi.
Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
SAAT 10.51 AFAD: Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47'dir.
SAAT 08.55 KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 70'E YÜKSELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
SAAT 01.25 AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
15 AĞUSTOS DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
21.40 AFAD: Yaşanan sel nedeniyle 64 vatandaşımız (54 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.
18.20 AFAD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti.
12.38 AFAD: Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
11.55 İNEBOLU BAŞSAVCILIĞINDAN YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.
09.55 SEL BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ İÇİN GEMİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 84 milyonun güvenliği, vatan topraklarının birliği ve bütünlüğü için görevlerini 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getirmeye devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçiğin yurdun batısındaki orman yangınları ve Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle mücadele çalışmalarına da önemli katkılar sağladığını aktardı. Akar, "TSK yangın ve selde kullanılabilecek sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri ilk günden itibaren seferber etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımızla, valililerimizle görüşerek nerede ne ihtiyaç varsa bunları anında karşılamak için TSK mensupları büyük gayret gösterdi" diye konuştu.
Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından bölgede TSK'ya ait helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Akar, "Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı" dedi.
BOZKURT'TA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.
İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.