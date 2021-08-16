Son dakika: Marmara Depremi'nin 22'inci yıl dönümünde birçok noktada anma etkinlikleri yapıldı

Son dakika haberi... 17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı "sessiz yürüyüş" ile devam etti. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da etkinlikler düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.

Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.

Deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son bulan programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

SAKARYA'DA DA ELLER SEMAYA AÇILDI

17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program devamında depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

BİZİM AÇIMIZDAN 16 AĞUSTOS YILIN EN UZUN GECESİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Gölcük Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikler kuran tilaveti ile başladı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinlikler, sahilde bulunan deprem anıtında devam etti. Depremin meydana geldiği 03.02'de deprem anıtı önünde toplanan Gölcüklüler'e, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, arama kurtarma ekipleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

Deprem anıtı önünde 22 yıl önce meydana gelen felaketin acılarının halen taze olduğunu dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gecenin bu saatinde pek çok hemşerimiz anmak için burada. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos da en uzun günü. O gün yaşadığımız 45 saniyelik süre hem kendi hayatımızı hem de şehrin çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 yılın sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme imkanımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem sabahı biz çok iyi bir şekilde anladık, yasalara ve kurallara uygun şekilde binaları yapmak. Dilerim Allah'tan memleketimizin bir daha böyle afetler yaşamaması. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İstanbul'un birçok ilçesinde de anma etkinlikleri düzenlendi.